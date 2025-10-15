El sector bancario te recuerda que la prevención es fundamental para proteger nuestros datos personales

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La digitalización avanza y 3 de cada 4 españoles usamos ya la banca digital para nuestras gestiones del día a día, cuando y desde donde queramos, con tan solo un clic.

Pero, como en todo, la rapidez exige prudencia. Porque la prevención es fundamental para proteger nuestros datos personales.

Recuerda no compartir tus contraseñas con nadie, no abrir enlaces que te lleguen por SMS o correo electrónico y acceder siempre a través de páginas oficiales.

Para más consejos, visita https://www.aulafinancieraydigital.es/. Y recuerda: el sector bancario, contigo.