Márquez: "Estoy en un sueño y no quiero despertarme ¿El límite? Espero no encontrarlo"

Marc Márquez sueña con seguir agrandando su leyenda. En la rueda de prensa posterior al GP de Japón, partió del 'nivel 7' al que ha llegado este domingo: "¿El límite? Espero no encontrarlo. Hemos hecho una temporada muy buena, pero siempre se puede mejorar. Trabajas duro para que llegue este momento, y esto da más motivación para la siguiente. En el deporte, cuanto más ganas, más quieres".

Volvió a recordar el incidente con su hombro, su particular 'talón de aquiles' durante todo el año: "Me disloqué el hombro cuando abracé a Redding, suerte que estaban mis dos ángeles de la guarda, José y Álex, que no es la primera vez que me lo colocan. Ha sido mi punto débil, pero a muchas carreras he llegado tocado porque lo tenía dislocado. Me operaré en diciembre, bien hecha, para estar listo para el año que viene".

Considera a su entorno como el motor de sus éxitos: "La clave ha estado alrededor mío. Tengo ganas de llegar al box y celebrarlo con mi equipo, mi familia, llegar a Cervera y ver a mi madre, a mi entrenador… Si todos no van a la misma, es imposible".

"Estoy viviendo un sueño, no me quiero despertar. Ganar cinco de seis mundiales era impensable. Soy consciente de lo que difícil que es. El año que viene será un año nuevo", confesó.

Preguntado por qué le falta a estas alturas de su vida, contestó, entre risas: "me falta una novia. ¡Bueno, hay tiempo! Ahora tengo perro, así que ya está. Mi vida está amueblada".

Considera el peor momento del Mundial la carrera en "Mugello, el único error grande que cometí". El mejor momento, "estaría entre la victoria de Jerez y la de Aragón".

Se queda con el buen sabor de boca que han dejado varios pilotos de MotoGP: "Tanto ‘Dovi’ como Jorge... Hemos alcanzado un nivel enorme de espectáculo en GP. La gente no aprecia si vamos dos segundos más o menos rápidos, sino en los adelantamientos y en el espectáculo. Haber ganado el título tres carreras antes, demuestra un mundial apretado".