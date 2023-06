Marc Márquez no correrá en Alemania tras otra fuerte caída en el warm-up

Sigue la mala suerte para Marc Márquez, que se va a quedar sin correr la carrera de este domingo en la que salía séptimo en parrilla. El español (Honda RC 213 V) ha sufrido su quinta caída del fin de semana durante los entrenamientos libres previos al Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring.

Márquez voló nuevamente por los aires en la curva siete nada más comenzar el warm-up y se mantuvo en el suelo durante algún tiempo para recuperar el aliento después del 'costalazo' que se propinó y que ya le impidió continuar la sesión libre. Una vez más, Marc Márquez sufrió un "highside" (vuelo por los aires) con su Honda RC 213 V, que le dejó primero aturdido en la zona de la caída y después muy pensativo, sin ningún ánimo por regresar rápidamente a su taller.

Después de acudir a la clínica del circuito, se le ha diagnosticado una fuerte contusión en el tobillo derecho y una distensión en el mismo, y en el dedo pulgar de la mano izquierda tiene una pequeña fractura en la zona más proximal que afecta a la falange más distal. Al ser una pequeña fractura, el piloto ha sido declarado "apto" para la carrera alemana, según ha declarado Ángel Charte en la plataforma digital de DAZN, pero el piloto finalmente ha decidido no participar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Después de cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, no me siento listo para correr. Tengo muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en el tobillo", reconoció. Sachsenring era el circuito fetiche de un Márquez que siempre que había corrido en Alemania había ganado la carrera. En el sprint de este sábado no pudo conseguirlo, pero en la larga era temido pese a salir séptimo. Finalmente la quinta caída del fin de semana le ha impedido montarse en la Honda y participar.