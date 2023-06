Bagnaia repite pole en Sachsenring; triple caída de un Márquez que aún así saldrá séptimo

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha firmado la pole para las carreras de MotoGP del Gran Premio de Alemania, séptima prueba del Mundial de motociclismo, una sesión en la que el español Marc Márquez (Repsol Honda) ha vuelto a caerse hasta tres veces, confirmando sus malas sensaciones en su circuito fetiche.

El regreso a Sachsenring, donde el de Cervera ha ganado las ocho veces que ha corrido en la categoría reina, no está resultando fácil para el octocampeón del mundo. Hasta cuatro veces se ha ido a la grava este fin de semana, más que ningún otro de su carrera.

El ilerdense pasó por la Q1 y, a pesar de irse al suelo en la última curva, la 13, logró el pase a la lucha definitiva junto al sudafricano Brad Binder (KTM). Los sustos no habían terminado para él, ya que nada más iniciarse la Q2 volvió a caerse en el mismo sitio.

A pesar de todo, consiguió continuar, pero su desgracia se repitió en la curva 1, exactamente el mismo punto donde el viernes perdió el control de su moto y arrolló al francés Johann Zarco (Ducati). Cuatro caídas que, aun así, no impidieron que se garantizase el séptimo puesto de salida, por detrás del primer español, Jorge Martín (Ducati), y por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati).

Mientras, 'Pecco' Bagnaia se garantizó la pole, tercera consecutiva y cuarta de este año, con un registro de 1:21.409, revalidando la primera posición de parrilla que ya logró la temporada pasada en el trazado alemán.

