Jorge Martín manda bajo la lluvia y ya está a 3 puntos de Bagnaia; Márquez acaba tercero

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) ha sumado su tercera victoria de la temporada al vencer un Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito 'Mobility Resort' Motegi en el que se mostraron hasta dos banderas rojas por las muy malas condiciones atmosféricas en la zona.

Además de las dos banderas rojas, Dirección de Carrera decidió en la segunda de ellas que se otorgaban todos los puntos en juego a los pilotos clasificados al haberse mostrado la primera bandera roja cuando ya se había cumplido más de la mitad de la distancia de la competición, que era de veinticuatro vueltas y la misma se paró en la decimotercera.

Con Jorge Martín en el podio, acabaron el líder del mundial, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que sólo cuenta con tres puntos de ventaja sobre el español en la general, y con el también español Marc Márquez (Honda RC 213 V), en el tercer puesto.

La incertidumbre se cernió sobre la formación de salida de MotoGP al comenzar a caer las primeras gotas de lluvia, lo que generaba una importante duda entre todos los pilotos y equipos sobre los compuestos a elegir, pues ni siquiera Dirección de Carrera A pesar de todo se procedió a la salida y en la misma Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) fue el más rápido en la misma, seguido por el piloto de KTM australiano, Jack Miller y con el líder del mundial, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) en la tercera posición por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Ya en la primera curva se produjo un percance en el que se tocaron el italiano Marco Bezzecchi, con Maverick Viñales y Johann Zarco, mientras que Dirección de Carrera declaraba la carrera en mojado, al comenzar a llover con más intensidad al mostrar bandera blanca.





En cabeza de carrera y ya con las puestas a punto de agua, Jorge Martín intentó comandar la carrera, pero cometió un error y se salía de la pista para regresa en la octava posición, mientras marcaba el ritmo de carrera Michelle Pirro, que fue de los últimos en entrar a cambiar de moto, con lo que heredó la primera plaza en la cuarta vuelta Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), por delante de Marc Márquez (Honda RC 213 V).

Espargaró, que rompió uno de sus motores en la carrera sprint, comenzó a tirar con fuerza para intentar abrir un hueco que le garantizase el triunfo, mientras Marc Márquez no podía aguantar el ataque de "Pecco" Bagnaia y un Jorge Martín que recuperó el terreno perdido de una manera auténticamente espectacular. Una vez que Jorge Martín se puso líder, a Bagnaia no le quedó más remedió que atacar a Aleix Espargaró para irse a por él y evitar que se marchase nuevamente en solitario camino de la victoria.

Jorge Martín no pudo consolidar una ventaja clara respecto a Bagnaia, de ocho décimas de segundo en la octava de las veinticuatro vueltas previstas, con un grupo muy estirado y encabezado por Bezzecchi en el que también estaban Oliveira, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Jack Miller, quien poco después evitó un "trallazo" de su moto, pero perdió varias posiciones en el incidente, y Joan Mir, entre otros.

Con Jorge Martín consolidado en la primera posición, a "Pecco" Bagnaia se le fueron acercando por detrás Bezzecchi, Marc Márquez, Aleix Espargaró y Miguel Oliveira, que cedió terreno al irse largo en una trazada. Marc Márquez no se dio por vencido y en la duodécima vuelta atacó y superó a Marco Bezzecchi para ponerse tercero y marcharse en busca de acercarse a Bagnaia y Martín, a los que les restó siete décimas de segundo en ese giro.

Pero, ante la insistencia de la lluvia, se comenzaron a formar muchos charcos en algunas zonas de la pista que obligaron a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para detener la carrera por las malas condiciones del asfalto cuando era líder Jorge Martín por delante de "Pecco" Bagnaia y de Marc Márquez. Ya con la bandera roja ondeando en la pista, el francés Johann Zarco se fue por los suelos dejando su Ducati completamente destrozada.