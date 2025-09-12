Carlos Herrera analiza el último episodio de tensión entre Israel y España: "Están muy contentos en Moncloa"

Carlos Herrera desgrana las principales noticias de este viernes 12 de septiembre en 'Herrera en COPE'. Entre otras cosas, se ha pronunciado sobre el asesinato de Charlie Kirk, recordando que "es un activista político norteamericano conservador, cercano a Trump, al que han asesinado de un tiro en el cuello cuando estaba en uno de sus célebres debates con universitarios, en los que les decía: "Decidme por qué estoy equivocado". Eran debates muy interesantes".

Este viernes, por otra parte, también ha reflexionado sobre el fracaso parlamentario de Yolanda Díaz.

Herrera ha ironizado con ello, asegurando que Díaz está muy decepcionada porque "no ha sacado adelante su proyecto, ese proyecto de reducción de jornada laboral. Felizmente, felizmente, digo yo. Estarán pataleando por las esquinas los líderes sindicales con una rabieta infantil que ni les cuento. Pero los pequeños y medianos empresarios y los autónomos en España han respirado de alivio pensando que no hay que recortar".

ÚLTIMO EPISODIO DE TENSIÓN ENTRE ESPAÑA-ISRAEL

Indica que hay que dar la enhorabuena a Pedro Sánchez porque, "generando polémicas, es un fenómeno. ¿Ustedes se acuerdan de aquella frase que dijo en el pleno del Congreso acerca de las bombas nucleares? Vamos a recordarlo":

"España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí", decía Pedro Sánchez en una comparecencia ante los medios.

EFE El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

Esto, cualquiera que lo escuche, dice: "Si yo tuviera la bomba nuclear, pues claro que la detenía. La tiraba sobre Jerusalén". Fíjense qué barbaridad, qué estupidez.... Bueno, si es exagerado Sánchez acusando a Israel de genocidio, hombre, también es exagerado Netanyahu devolviendo el concepto".

La oficina de Netanyahu ha dicho: "Pedro Sánchez lanza contra Israel una amenaza genocida de hambre". Al respecto, asegura el director de 'Herrera en COPE' que ni una cosa ni la otra. Es cortina de humo. Están muy contentos en Moncloa porque, ¡qué maravilla, bingo! Confrontamos directamente con Netanyahu. Y ahí, pues sale el ministro Albares, mandando un comunicado, indignándose mucho con las palabras de Netanyahu".

Alamy Stock Photo El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Más asuntos. El último sondeo del CIS de Tezanos. Un sondeo, explica, en "el que le da a Pedro Sánchez nada menos que nueve puntos de ventaja sobre el PP. Yo no sé por qué no le da directamente el 90% del voto. Pero, Tezanos, ¿por qué te cortas?".

No te pierdas más claves de las noticias del día que analiza Carlos Herrera en su monólogo de las 7 horas en el audio adjunto.