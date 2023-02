Jorge Martín domina una segunda jornada de test frustrada por la lluvia

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha liderado este sábado la segunda y penúltima jornada del test oficial de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang, en la que la lluvia ha marcado la pauta en pista y ha alterado los planes de trabajo de los diferentes equipos.

Con un crono de 1:58.736 -firmado en seco a mitad de jornada-, el madrileño dominó en un día en el que, a falta de dos horas y media para el final, la lluvia volvió a irrumpir con fuerza frustrando los planes de 'time attack'. El portugués Miguel Oliveira (Yamaha) y el catalán Pol Espargaró (GasGas) completaron el 'podio' de la jornada.

That's a wrap for today's rain-disrupted session at the #SepangTest! ????@88jorgemartin finishes Day 2 on top as @_moliveira88 completes over 50 laps ??#MotoGPpic.twitter.com/jlqrh58J5q