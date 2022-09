El doble KO de Márquez en su regreso: Duró una vuelta y 'mandó' por los suelos a Nakagami y Quartararo

Mala suerte para Marc Márquez en su retorno a la competición y es que el catalán no consiguió ni acabar la primera vuelta de carrera y aún así mando al suelo de forma involuntaria a Fabio Quartararo, líder del Mundial, y a su compañero el japonés Nakagami en dos acciones diferentes.

Nakagami (Honda RC 213 V) acabó por los suelos al no poder evitar a Marc Márquez, en cuya Repsol Honda una pieza de la moto de Quartararo se había quedado enganchada a su moto y al saltar por los aires en la curva siete, su Repsol Honda hizo un extraño y se bloqueó al poner el sistema "holeshot" de bloqueo de la suspensión, lo que le abocó a la retirada.

Por su parte, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) embistió por detrás al español cuando a la salida de la curva tres le dio un pequeño 'latigazo' su moto, después de haber protagonizado una sensacional salida remontando desde la decimotercera plaza de la formación de salida hasta la sexta.

Quartararo, que nunca se ha subido al podio de Motorland Aragón, cayó por los suelos y se propinó un fuerte golpe contra el suelo que le dejó aturdido, mientras el resto de sus rivales le esquivaban como podían y Márquez se tenía que ir recto por la escapatoria de la siguiente curva con serios daños en su moto que le obligaron a llegar como pudo a su taller y retirarse en la carrera de su reaparición tras someterse a una cuarta intervención quirúrgica en el brazo derecho.

Márquez pide disculpas

El piloto español ha asegurado que "nunca" irá "contra otro piloto" y que su incidente con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) fue "muy mala suerte", además de lamentar las críticas por lo sucedido, afirmando que "los 'haters' siempre ganan".

"Aquí diré: los 'haters' siempre ganan. Lo suyo es ignorarlos y ya está. Yo sé lo que ha pasado, llevo diez años en MotoGP y sé lo que se puede hacer y lo que no", explicó tras su abandono en declaraciones a DAZN.

"Nunca en la vida en mitad de una recta iré contra otro piloto porque sé lo que puede generar, y menos en la primera vuelta. Hemos analizado bien con Honda lo que realmente ha pasado. La acción de Fabio es muy mala suerte; me derrapa un pelín la moto de atrás, no salgo con velocidad y creo que él tenía la intención de adelantarme", explicó.

"Es compañero de marca, es un compañero de pista y nos llevamos bien, y nunca haría esto en una recta, y más en la primera vuelta. Cuando activo el dispositivo de atrás, sale una pieza volando y ahí se me bloquea la rueda y levanto un poco el cuerpo porque se me iba a la izquierda y no podía hacer nada en ese punto", continuó sobre la acción con el nipón.