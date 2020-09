Sainz sale tercero, con Hamilton en la 'pole' y Vettel no pasa de la Q1 en Monza

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el octavo del certamen, que se disputa en el circuito de Monza, donde el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá tercero, al lado del mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

Hamilton, séxtuple campeón del mundo, elevó a 94 su propio récord histórico de 'poles' en Fórmula Uno, al cubrir los 5.793 metros del legendario circuito lombardo en un minuto, 18 segundos y 887 milésimas, 69 menos que su compañero finés Valtteri Bottas. Sainz, a ocho décimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, al lado de 'Checo' Pérez, que se quedó a 833 milésimas del inglés y arrancará cuarto en Monza.

El madrileño, que había marcado el tercer tiempo tanto en la primera ronda (Q1) como en la segunda (Q2) confirmó su sensacional actuación en el definitivo acto reservado a los mejores diez, en el que volvió a marcar el tercer trono. 'Checo' hizo lo propio un puesto por detrás: cuarto en las dos primeras rondas, mantuvo esa posición en el último intento del día.

Los Ferraris fracasan en su propia casa

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá quinto, desde la tercera fila, al lado del inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren. El australiano Daniel Ricciardo (Renault), séptimo, lo hará desde la cuarta, al lado del canadiense Lance Stroll, el compañero de 'Checo'. El tailandés Alex Albon (Red Bull), que acabó noveno la calificación, y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) lo harán desde la quinta.

Los Ferrari quedaron eliminados antes de tiempo. El alemán Sebastian Vettel cayó en la primera ronda (Q1) y saldrá decimoséptimo; su compañero Charles Leclerc quedó eliminado en la segunda (Q2) y arrancara decimotercero.

"No me puedo enfadar con nadie en concreto. Simplemente, el 'timing' no fue el adecuado y nos encontramos en mitad de mucho tráfico", indicó al canal de televisión alemán RTL Vettel, disconforme con el momento en el que fue enviado a pista para intentar mejorar, de forma infructuosa, su tiempo en la Q1.

"Yo, simplemente, espero a que me den el 'ok' y salgo. Eso es lo que hago. No sabes lo que está pasando, pero se puede prever cierto estrés, en lo que al tráfico se refiere, al final. Y eso es justamente lo que pasó", explicó el cuádruple campeón del mundo alemán tras quedar eliminado en la primera ronda de la cronometrada principal. "No sé qué pasará en carrera. En teoría somos más rápidos que la gente que tenemos alrededor nuestra. Pero será difícil", opinó Vettel este sábado en Monza.

CLASIFICACIÓN FINAL MONZA

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.887

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.956

3. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:19.695

4. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:19.720

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.795

6. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:19.820

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:19.864

8. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1:20.049

9. Alexander Albon (TAI/Red Bull) 1:20.090

10. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:20.177

11. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) 1:20.169 12. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:20.234

13. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.273 14. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:20.926

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:21.573 16. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:21.139

17. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:21.151 18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:21.206

19. George Russell (GBR/Williams) 1:21.587 20. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.717