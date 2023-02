Fernando Alonso: "Estoy más en forma que nunca"

Más delgado que nunca, Fernando Alonso comparece ante su compañero Lance Stroll y se nota que, de momento, la relación es buena entre ambos. El canadiense no se cree que su rival vaya a estar por debajo de su cien por cien hasta bien entrado el año: "Llegaré al campeonato con sólo día y medio de entrenamientos. Tal vez no alcance mi tope hasta la quinta o sexta carrera".

Del coche, ese inmaculado y verde AMR23, el ovetense dice que lo más importante es desarrollar este coche para que sea la base de futuro: "Espero que este sea de verdad el primer coche del nuevo reglamento. Y sirva para liderar la clase media y luego dar pasos recortando con los grandes, que están muy lejos. En Aston Martin detecto las mismas ganas de ganar que tengo yo. No se contentan con un séptimo, un quinto o un cuarto. Y estoy convencido de que van a ganar. Los responsables técnicos vienen de los mejores equipos. Tenemos la inversión, el talento y las instalaciones. Por desgracia no tengo veinte años, pero daré lo máximo para el equipo".

Con un reglamento técnico tan estricto, en esta F-1 todo se decide por detalles. Y la motivación es uno de ellos. "La diferencia con otros equipos -continúa Alonso- es que esas escuderías se conforman con el pasado glorioso. Aquí hay hambre de victoria".

La 'fiebre' con la victoria 33 de Alonso

Hay una fiebre en las redes sociales con el número 33. Los fans de Alonso creen que sumar una victoria más es posible (lleva 32) y él se suma a la ola, pero le resta importancia. Le preguntamos con un tres en cada mano y esto es lo que nos responde: "Lograr la victoria número 33en Fórmula 1 sería increíble, pero no estoy demasiado centrado en ello si te digo la verdad. Es algo impàrable en las redes sociales y estoy feliz por ellos de que sigan eso. Primero fue el plan, luego la visión y ahora esto. Estoy feliz por ellos. Ya veremos. Esperemos tener una buena temporada, con buena fiabilidad y que el equipo crezca a lo largo del año".

Y luego le preguntamos por su aspecto, más delgado que en otras pretemporadas: "Estoy más en forma que nunca. No he tenido operaciones ni accidentes y he podido prepararme a tope. También con los años he aprendido a conocer mi cuerpo mejor y estoy feliz por ello".