Carlos Sainz: “¿Ferrari? Me veo en McLaren a largo plazo”

La Fórmula 1 tuvo su estreno de pretemporada con menos incidentes que se recuerda. Ni una avería en Barcelona, muchas vueltas para todos los monoplazas. Y Carlos Sainz se bajó de su flamante MCL35 naranja mate con una sonrisa, ciertas magulladuras después de hacerse el equivalente a dos grandes premios en Barcelona (161 vueltas)… Y una preocupación, Racing Point, un coche clavado al Mercedes campeón del mundo en 2019.

Las buenas sensaciones de Carlos: “Hemos empezado con buen pie, haciendo todas las vueltas planeadas sin ningún contratiempo en el coche para poner todo junto un muy buen primer día. ¿Mi objetivo? Veo razonable optar al octavo en el Mundial y a repetir el cuarto en constructores del año pasado. Pero para lograrlo hay que mirar a los equipos que también están dando pasos de gigante por ayudas externas. Eso no depende de mí".

Y es que el equipo británico ha presentado hoy un monoplaza, el RP20 creado en estrecha colaboración con Mercedes, en su túnel de viento, y con suspensiones delantera, trasera y cambio de los campeones del mundo. Resulta muy difícil distinguir el coche de Checo Pérez del que llevó a lo más alto a Hamilton en 2019. Y, para empezar, el mexicano se marcó el tercer tiempo de la jornada. Las normas de la F-1 impiden llevar el mismo coche que un rival, pero no dicen nada de utilizar el del año anterior. Por ahí se han colado el RP20 y, también en menor medida el Alpha Tauri 01, antiguo Toro Rosso. Con las mismas ruedas que el año anterior y reglamento sin cambios, esos pueden ser los grandes rivales de McLaren.

Al terminar la jornada Sainz se encontró con un nutrido grupo de periodistas (hay más de 350 acreditados) y destacó que el coche es mejor: “El MCL35 sí que se nota que es un pasito mejor que el del año pasado. No tanto en curva lenta, pero sí en curva media. Pero bueno, tenemos muchas cosas todavía que traer para mejorar en curva lenta. Quedan cinco días”. Y respondió a los rumores en Italia como posible sustituto de Vettel. Sainz quiere ampliar su actual contrato: “¿Ferrari? No puedo decir nada porque no sé nada. Ya sabéis que estoy muy contento en McLaren, es el sitio en el que más contento he estado de mi carrera deportiva y me veo aquí a largo plazo”.

Como siempre, hubo pregunta sobre si le gustaría ver a su amigo Fernando Alonso de vuelta a la F-1: “Sí, por qué no. En la Fórmula 1 están los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos. Así que, por qué no. Y no, no he hablado con él”.