Tenis.- Carlos Alcaraz: "Recuperar el número uno antes de Wimbledon te da un extra de motivación"

El tenista español Carlos Alcaraz confesó su alegría y subidón después de ganar el torneo de Queen's (Reino Unido) este domingo, en su primera participación y su primera victoria en hierba para recuperar además el número uno del mundo, lo cual le da "un extra de motivación" de cara al torneo de Wimbledon.

"Significa mucho para mí. Ser capaz de ganar un torneo tan increíble en mi primera participación es fantástico. Saber que soy capaz de jugar a buen nivel en hierba es positivo, ganar cualquier torneo es especial", dijo el murciano después de ganar en la final al australiano Alex de Miñaur (6-4, 6-4).

Alcaraz recuperó el número uno del mundo en su mano a mano con el serbio Novak Djokovic en la antesala al tercer 'Grand Slam' de la temporada. La hierba londinense enseñó una adaptación perfecta del español a esta superficie, pese a tratarse de su tercer torneo en hierba, y otro paso al frente en una corta pero exitosa carrera.

"Las opciones no cambian demasiado. Novak viene a jugar a Wimbledon. Ahora me siento mejor que al comienzo de la semana, eso es evidente. Por supuesto, recuperar el número uno antes de Wimbledon te da un extra de motivación. Pero no cambia en exceso jugar en Wimbledon como uno o como dos", terminó.