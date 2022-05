¿Qué deportista ha arrebatado a Conor McGregor el trono del mejor pagado del mundo?

La prestigiosa revista Forbes ha publicado, como cada año, su lista de los deportistas con más ingresos y ha habido cambio en la cima de la misma. Si en 2021 el luchador de la UFC Conor McGreggor era el que más dinero generaba, ahora se sienta en el trono el futbolista argentino Leo Messi al que el cambio de Barcelona a París le ha venido económicamente muy bien.

Forbes estima en unos 130 millones de dólares brutos las ganancias de un Messi que ya fue el deportista mejor pagado del mundo en 2019. Y todo ello, a pesar que de su salario se habría reducido en unos 22 millones de dólares con respecto a lo que percibía en el Barcelona. Sin embargo, sus múltiples acuerdos de patrocinio y publicidad le permiten conseguir el primer puesto.

The world’s ten highest-paid athletes raked in $992 million over the last 12 months, according to Forbes’ estimates. Here's who's scored the largest net worth: https://t.co/QtT8YsULql