JJ.OO/Baloncesto.- (Crónica) Canadá presenta su candidatura en el grupo de España

Las estrellas americanas brillan ante la Grecia de Antetokounmpo

La anfitriona Francia y la campeona del mundo Alemania también superaron el debut olímpico

La selección de Canadá venció (79-86) a la de Grecia este sábado para apuntarse un primer e importante triunfo dentro del exigente Grupo A del torneo olímpico de Paris 2024, en el cual España cedió contra Australia, mientras que Francia y Alemania empezaron con buen pie a costa de Brasil (78-66) y Japón (97-77).

Después de 24 años, Canadá regresó a unos Juegos de manera triunfal gracias a su elenco de estrellas, que brilló por encima de un Giannis Antetokounmpo que, en su debut olímpico, firmó 34 puntos. Shai Gilgeous-Alexander (21) y RJ Barrett (23) acapararon los focos en el cierre de la jornada en el Pierre Mauroy Stadium.

Los americanos fueron mejores en el primer tiempo, donde llegaron a mandar de 16 puntos. Las faltas condicionaron a una Canadá que vio acercarse y mucho a una Grecia que llegó a ponerse a tiro en el último minuto con un Antetokounmpo desatado matando el aro rival. La estrella griega no remató la faena y sí Jamal Murray.

Así, Canadá pasa a ser favorita para lograr uno de los dos billetes seguros a cuartos de final, igual que una Australia, su próximo rival, que también empezó con victoria ante una selección española que pagó su falta de acierto. Los de Sergio Scariolo compitieron, aunque tampoco funcionó la defensa en exceso con un 92-80, pero no aprovecharon sus opciones.

Mientras, la anfitriona no falló ante 27.000 espectadores y remontó a una Brasil que llegó a tener ventaja de dobles dígitos en el inicio del partido. El pabellón de Lille no estuvo tranquilo durante muchos minutos, hasta que Victor Wembanyama (19 puntos) destapó el tarro de las esencias en el segundo cuarto. Francia tomó el mando ya antes del descanso y no lo soltó.

En el Grupo B, al igual que Francia, Alemania también empezó con victoria, un triunfo claro, con un fuerte inicio y final, contra Japón. La campeona del mundo venció con autoridad gracias a Dennis Schroder, 13 puntos y 12 asistencias, Franz Wagner (22 puntos) y Daniel Theis (18 y 7 rebotes).