Fútbol.- Diego Pablo Simeone: "El Girona tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, opinó este martes que el Girona FC "tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón", elogiando así el gran curso que lleva quien será su próximo rival en LaLiga EA Sports, durante este miércoles (21.30 horas) en el transcurso de la jornada 19.

"El Girona está haciendo una temporada extraordinaria, tiene todos los números para ilusionarse por salir campeón. Tiene un entrenador con unas ideas muy claras que ya lo venía produciendo en todos los equipos donde estuvo y ahora tiene un grupo de futbolistas que lo siguen", dijo el 'Cholo' Simeone sobre Míchel Sánchez durante una conferencia de prensa.

"Tiene una idea muy concreta de lo que quieren y a lo que juegan, suma muchísima gente en ataque, tienen variantes ofensivas muy prácticas y les genera contundencia, que es lo que los ha llevado a permitirse la ilusión de aspirar a lo máximo. Y la realidad es lo que se ve: un gran equipo, juventud y frescura desde el banquillo para generarle confianza. Y bueno, tendremos que llevar el partido adonde nosotros creemos que le podemos hacer daño", indicó Simeone.

Además, el técnico colchonero analizó a su plantilla. "Tenemos futbolistas importantes, algunos más veteranos. Pero en el tema de edad pienso siempre más lo que la cabeza te dice, no lo que la edad muestra. Y cuando la cabeza está fresca, está lúcida y está rápida, un viejo puede parecer joven y un joven puede parecer viejo. Así que invito siempre a que la edad no parezca lo que es y a que la velocidad mental genere lo que la edad no dice", argumentó al respecto.

Agregó que los jugadores de Girona "trabajan muy bien en bloque bajo también". "Lo han hecho en varios partidos para poder aprovechar la velocidad que tienen arriba, y sostienen muy bien el ataque porque tienen una buena presión a la pérdida de la pelota en ataque. Trabajan muy bien esa parte del juego y está claro que vienen haciendo una temporada muy buena", insistió sobre los gerundenses.

Pese a todo, esquivó las comparaciones con el duelo de hace unos meses ante el Real Madrid. "Cada partido tiene una responsabilidad. Está claro que todos tienen su importancia. Hay veces que parece siempre mucho más importante esto por diferentes motivos, pero al final lo que termina sumando es lo que hagas en toda la temporada. Nosotros vamos partido a partido, mañana nos enfrentaremos a un gran rival y con toda la ilusión de hacer un buen partido", remarcó.

Por otra parte, Simeone no dio detalles acerca de su el Atlético fichará en este mercado de invierno. "Siempre hablamos con el club de las necesidades que podemos tener, siempre que sea para mejorar. Y a partir de ello, nos manejaremos en consecuencia de las posibilidades que puedan haber y que se encuentren en pos de mejorar lo que tenemos", aseguró.

Tampoco habló sobre las renovaciones de jugadores clave, como Koke Resurrección. "No entro en ese tipo de situaciones porque son muchas y no me voy a detener en cada una de ellas. Hablo con la gente que tengo que hablar, en consecuencia de lo que pienso, y ojalá que siempre sea lo mejor para los futbolistas y lo mejor para el club", recalcó.

Preguntado de nuevo por el técnico del Girona, el 'Cholo' recordó cómo Míchel había visitado varios de sus entrenamientos. "Ha estado con nosotros acompañándonos en algunos días. Es una pregunta más para él, lo que pudo haber sacado de lo que trabajamos desde lo defensivo. Se le ve un equipo muy ofensivo, o sea que por ahí no siguió tanto lo que hacemos nosotros", bromeó el entrenador colchonero.

"Nosotros siempre miramos primero para abajo, viendo quién tiene esa carrera de perseguidores en búsqueda de los puestos de Champions; y luego miramos para los que tenemos por delante. Y creo que el peligro está en los dos lados porque por abajo viene gente trabajando muy bien: Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Valencia está creciendo...", enumeró.

"El Girona ocupará sin ninguna duda uno de los lugares de acá a final de temporada con posibilidades de entrar en Champions; o sea, que el entrar en Champions para nosotros ya va a ser complejo. Y eso hace un mejor campeonato. Podemos ver por ahí en Inglaterra que esta temporada está el Liverpool, está el Aston Villa... Me parece que es hasta divertido para los demás", señaló Simeone.

"Eso no suele pasar acá en nuestro campeonato históricamente porque Real Madrid y Barcelona son los equipos monstruos de España y del mundo. Y evidentemente empezamos a pensar en ese tercer puesto, salvo algunas ocasiones que ha aparecido en Valencia o que hemos aparecido nosotros. Pero bueno, competimos en un campeonato donde juegan dos equipos que son los mejores del mundo", reiteró.

Por último, como propósito de año nuevo, Simeone pidió "seguir creciendo como equipo, seguir mejorando a los futbolistas individualmente para que colectivamente seamos mejores, que podamos gestionar de la mejor manera sus emociones porque la parte emocional dentro del deportista es fundamental y generar ilusión porque creo que en la vida sin ilusión no hay nada por delante".