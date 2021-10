Encuentran muerto antes de Mister Olympia a uno de los culturistas participantes

Tragedia en el mundo del culturismo tras el fallecimiento de George Peterson en un hotel de Florida horas antes de participar en una competición de Mister Olympia. Peterson, fisioculturista estadounidense de 37 años, fue encontrado sin vida por su entrenador Justin Miller en la habitación.

Miller habría tratado de ponerse en contacto con él y tras no recibir respuesta acudió a su habitación donde encontró a Peterson inconsciente en el suelo antes de avisar a los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada su vida. "No pude hablar con él. Llamaba a su puerta y no contestaba. Logramos abrir y le encontramos boca abajo y frío", explicó.

Peterson, durante su carrera, había sido campeón del Arnold Champ y cuatro veces tercero de la prueba de Míster Olympia de 212. Su cuenta de Instagram, con más de 300.000 seguidores se ha llenado de comentarios y condolencias hacia su figura.