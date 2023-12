Atletismo.- El francés Pierre-Ambroise Bosse se retira con 31 años tras recaer de una lesión en el bíceps femoral

El atleta francés Pierre-Ambroise Bosse, campeón del mundo de 800 metros en 2017, anunció este martes su retirada del deporte profesional con 31 años, tras haber recaído de una lesión en el bíceps femoral que ya le obligó a pasar por quirófano en 2022.

Durante una entrevista concedida al periódico francés 'L'Équipe', Bosse comentó que dicha recaída había precipitado el final de su trayectoria deportiva en la élite. Por tanto, el mediofondista de Nantes no participará el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París.

"Quiero ir a los Juegos, pero sé que mi cuerpo no me deja. ¡Realmente se ha acabado! [...] No queda mucho por hacer a menos que me injerte un tendón de titanio", bromeó al respecto. "Ya lo he decidido. Ha sido un momento extremadamente difícil. Ahora quiero hablar y decirle a la gente que nunca más volveré a estar sobre una pista de atletismo. Me siento mejor desde que tomé la decisión", dijo Bosse durante la entrevista.

Un cuarto puesto en Río 2016 fue su mejor resultado olímpico, dentro de un palmarés donde brilla esa medalla de oro obtenida en el Mundial al aire libre de Londres 2017. De igual modo, Bosse logró sendos bronces en los Europeos de 2012 (Helsinki) y 2018 (Berlín). Y con 1:42.53 sigue quinto en la lista europea de todos los tiempos en 800 metros.