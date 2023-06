Atletismo.- David Casinos: "El atletismo me ha dado quien soy, quiero dejar legado"

Este sábado, el Estadio del Turia en Valencia acoge el III Mítin David Casinos, con varios campeones paralímpicos

El Estadio del Turia acogerá este sábado la tercera edición del Mitín David Casinos ASIM-Open Comunitat Valenciana, una cita que reunirá a más de un centenar de deportistas con y si discapacidad, entre ellos varios campeones paralímpicos, y que lleva el nombre del exatleta valenciano, que busca con este evento crear "legado" en un deporte que le ha marcado en su vida.

"Que buena acogida hemos tenido, es una pasada", recalcó Casinos, ganador de cinco medallas en Juegos Paralímpicos, cuatro de ellas de oro, a Europa Press. En su tercera edición, este mítin sigue creciendo y contará con "más de 130 deportistas" para competir entre las 17.00 y las 20.30 horas en diferentes disciplinas que van desde la velocidad, los lanzamientos o el salto de longitud.

Y Casinos, que formó junto a su mujer Celia 'David Casinos Esports', una empresa destinada a impulsar el deporte para personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, quiere aprovechar su experiencia y conocimiento para ayudar a los demás con iniciativas como este evento, que se celebra en las pistas donde él creció para convertirse en uno de los mejores lanzadores del mundo con discapacidad visual.

"El atletismo me ha dado quien soy, me ha dado un montón de oportunidades y ahora, obviamente, si a mí me ha ido bien, ¿por qué no poder acompañar a otros para que les vaya igual de bien? Ese es el legado, ¿no?", expresó, recordando que en su tierra ya hay otras "figuras" como Kim López, Héctor Cabrera o Iván Cano, todos ya medallistas internacionales.

Casinos admite que "lo más valioso" de este mítin es que compitan también deportistas sin discapacidad, pero insiste en "dejar ese legado", sobre todo en un momento en el que ve "a un nivel muy alto al deporte para personas con discapacidad".

"Hoy el reconocimiento que tiene un deportista paralímpico es total. A mí me parece que hay que aprovecharlo, ayudamos a muchos deportistas y a muchas familias en las que un niño o niña tiene un momento complicado y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años, porque estuvo con un atleta o vio los Juegos de París, quiere ser deportista, le cambia la vida y eso es porque hay deportistas con discapacidad", admitió, sabedor de que el deporte "está cambiando la vida" de muchos "chavales y chavalas que tienen una discapacidad".

El de Moncada también reconoce, en su faceta de organizador, el apoyo de los patrocinadores para sacar adelante el evento. "Cuando me he reunido con un patrocinador, tanto público como privado, nos ha ido muy bien y nos han acompañado en todo lo que hemos presentado, están muy encantados", señaló, dando relevancia al trabajo de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana, a la asociación internacional ASIM, y la Federación Valenciana de Atletismo.

En el Estadio del Turia, los espectadores podrán ver a varios campeones paralímpicos internacionales como la tunecina Raua Tilli y la italiana Martine Cairona, campeonas paralímpicas y mundiales de peso y disco y de 100 m respectivamente; o figuras destacadas a nivel nacional y "compañeros" como Alberto Suárez, doble medallista paralímpico en maratón, Mari Carmen Paredes, Desirée Vila, David Fernández, Nagore Folgado, y de la región como Elena Latre o Cintia Frasquet.

"Para nosotros es importante traer a figuras, que lo es, obviamente, porque si no, no sería de carácter internacional, pero también producto nacional por el posicionamiento para que también los demás se puedan inspirar en ellos", remarcó Casinos, que no olvida hacer hincapié "en la mujer" y un "voluntariado muy potente".

Lo que tiene claro el valenciano es que él no está para competir después de dejar el atletismo tras los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y probar suerte en el ciclismo y en el remo. "Yo ya estoy para sentarme en la grada y tomarme un café. Tengo bolas de peso guardadas y me digo como era posible que lanzase esto", aseguró entre risas.

"Me encanta el ciclismo. Soy ciclista frustrado, pero con el ciclismo me lo paso bien, como cuando voy a dar una conferencia, que no se lo cuento sino que se lo demuestro. El deporte me acompaña, me da un sentido en mi vida, potencia lo que he aprendido y mis habilidades", subrayó.

Y mirando al futuro, deja claro que su objetivo es dejar un evento de "referencia" para que su "pequeño legado y trabajar en ello 'poquito' a poco". "Nuestro propósito es hacerlo cada dos años, pero necesitas también que te acompañen los patrocinadores, tanto los públicos como los privados, y es costoso", advirtió.