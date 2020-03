Los Juegos Olímpicos de Tokio, más cerca de su suspensión

Los Juegos Olímpicos de Tokio están a punto de caer.

Según informó Ángel García este viernes en El Partidazo de COPE, en las últimas horas se ha producido un movimiento determinante: la Natación en Estados Unidos ha pedido el aplazamiento de la cita olímpica. La natación estadounidense es la más potente del mundo y el segundo equipo olímpico más importante de USA después del atletismo.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach ya abría la puerta en el New York Times a una posible renuncia a la celebración de los Juegos en las fechas previstas, pero con la publicación del comunicado desde Estados Unidos el órdago ya está sobre la mesa. Tanto desde el Comité Olímpico Internacional como desde el Comité Olímpico Español, ven que el camino para que los Juegos Olímpicos se aplacen ya está en marcha.

La diferencia es que en el COI creen que las negociaciones se van a llevar más o menos en secreto y que no se hará nada público hasta que se tome una decisión definitiva, mientras que en el COE apuestan por que esta decisión se concrete mucho más rápido.

En el COI incluso, 'off de record', ya se contemplaba la posiblidad de trasladar los Juegos Olímpicos de Tokio al verano de 2021, una fecha tan sólo separada un año de lo previsto, lejos también de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno (que se celebran en Pekín). Los problemas que pueden surgir pasarían por rehacer los clasificatorios, eliminar algunas pruebas internacionales, etc. Es una opción difícil, pero factible.

Japón dispone de un seguro de cancelación

Logo Juegos Olímpicos TokioEFE

Existe un peligro: que Japón, que ha invertido para la ocasión más de 30 mil millones de euros, no entre en recesión y quiera mantenerse como sede. Y, sobre todo, que el país nipón ahora diga que no quiere acoger en estas condiciones unos Juegos Olímpicos y ejecute un seguro de cancelación con el que podría recuperar un 80% de la inversión, aunque esta opción parece más lejana.

Thomas Bach, en la misma entrevista en el New York Times, ya dijo que la cancelación por parte del gobierno japonés no está en la agenda. Los últimos Juegos Olímpicos que no se celebraron fueron los de 1944, con motivo de la II Guerra Mundial. Fuentes del Comité Olímpico Español afirman a Cope que es tremendamente complicada la papeleta que tiene Bach que resolver.