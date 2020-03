El equipo de natación de Estados Unidos pide el aplazamiento de los Juegos Olímpicos

El equipo de natación de Estados Unidos pidió este viernes a su Comité Olímpico que solicite el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 hasta el próximo año, debido a los problemas que está generando la pandemia de coronavirus en todo el mundo y por tanto en la preparación de los deportistas.

Mediante una carta del director Tim Hinchey a la presidenta del Comité Olímpico del país, Sarah Hirshland, la natación estadounidense no ve lógico que se siga adelante con el plan de Tokyo 2020. "Como jefe de nuestros 400.000 miembros y muchos de los mayores campeones olímpicos del mundo, me siento obligado a hablar sobre los Juegos Olímpicos de este mes de julio en Tokio", dice.





"Nuestra mayor prioridad es y seguirá siendo siempre la salud y seguridad de nuestros nadadores, técnicos, miembros y voluntarios. Con esta pandemia mundial creciendo, hemos visto ponerse del revés el mundo de nuestros deportistas, sufriendo para encontrar la manera de continuar con su preparación y entrenamiento para la mayor oportunidad de sus vidas", continúa la carta.



