Alejandro Blanco, en COPE: "El COI no plantea cancelar los Juegos, pero nadie sabe lo que va a pasar mañana"

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siguen adelante pese a la pandemia del coronavirus. Los deportistas españoles, ante el estado de alarma que vive el país, no llegarían en las mismas condiciones porque no se están entrenando en las mismas condiciones.



"Los deportistas españoles no pueden entrenar. Estamos en un momento crítico. Estaremos como mínimo unas dos semanas sin entrenar cuando quedan cuatro meses para los Juegos Olímpicos. Hay mucha diferencia entre los deportes individuales y colectivos. Somos un país de riesgo. No irían en las mismas condiciones a Tokio", ha dicho el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en El Partidazo de COPE.



Este miércoles se discutirá la situación entre el Comité Olímpico Internacional y los Comités Olímpicos Europeos.



"La videoconferencia es a las 8:30h. Nadie sabe cómo va a evolucionar. Un tercio de los deportistas de Río son de países afectados por el coronavirus. Confío plenamente en el COI. El Comité Olímpico Internacional va a velar obligatoriamente por la salud, pero quiere tener todos los informes de la Organización Mundial de la Salud. Están esperando más datos para la decisión definitiva. No sé lo que va a pasar en el futuro", ha comentado Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, en El Partidazo de COPE.



El presidente del Comité Olímpico Español ha insistido, en El Partidazo de COPE, en que el COI no correrá riesgos con el coronavirus. "No podemos jugar con la vida de la gente. ¿Un porcentaje sobre si habrá Juegos Olímpicos? No te lo puedo decir, te mentiría. Todo depende de la expansión de la pandemia. Está en manos de doctores y científicos".