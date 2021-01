El gobierno de Japón desmiente los rumores de 'The Times': "habrá Juegos seguros"

Japón responde con contundencia a los rumores de cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para este verano de 2021.

Tras la 'bomba' lanzada en las últimas horas por el prestigioso diario británico 'The Times', en la que se informa de que, de forma privada, el gobierno japonés habría decidido cancelar definitivamente la cita olímpica, el primer ministro Yoshihide Suga ha hecho una manifestación pública a favor de la celebración de los Juegos Olímpicos en las fechas previstas, a pesar de que, en este momento, la situación generada por la pandemia es preocupante en el país asiático.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30