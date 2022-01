Xavi Hernández: "Es buen partido para demostrar que estamos en ascendencia"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha señalado que el partido ante un Granada que está invicto en sus últimos seis partidos es una buena prueba y momento para demostrar la "ascendencia" del equipo en cuanto a juego y buenos resultados, justo antes de afrontar la Supercopa de España. "Toca partido importante para nosotros y para el Granada, que está en buena dinámica. Es buen partido para demostrar que estamos en ascendencia de juego y de resultados", aseguró en rueda de prensa.

Según Xavi, están "mejorando y creciendo" en juego. "Nos han ido bien estas dos victorias para la confianza, y vuelven a ser tres puntos vitales para seguir en la carrera de llegar a la 'Champions', y luego a esperar para poder ir remontando posiciones", apuntó. Enfrente tendrán al Granada, con esa buena racha de resultados y también en crecimiento, de un Robert Moreno al que tuvo como segundo entrenador en su etapa como jugador en el Barça. "Tengo muy buen recuerdo, crearon un 'staff' fantástico liderado por Luis Enrique", señaló.

"Recuerdo muchas cosas de él que pongo en práctica, y muy agradecido a Rober igual que con Pol o Joaquín Valdés. Fue un 'staff' fantástico que nos ayudó micho, creamos un ambiente muy bueno y aquella famosa cosa de enero se solucionó y ganamos el triplete. Es un entrenador fantástico, lo está haciendo muy bien en Granada y me alegro por él. Es muy buen entrenador, muy futbolero", se sinceró. A este reencuentro Xavi llega con buenas sensaciones tras ganar en Liga y en la Copa, en Linares (1-2). "Ganar nos hace tener más moral y creer más en lo que estamos haciendo y estas dos victorias, contra Mallorca y Linares, también cuesta lograrlas. Ganar mañana nos daría un punto más de moral, ánimo y felicidad. Es así", reconoció.

"Vamos creciendo a nivel futbolístico y a nivel económico estamos haciendo trabajo para que las cosas vayan bien, creo que vamos por el buen camino. Por el ambiente del vestuario y por lo que veo, me gusta ser positivo", reiteró el de Terrassa. Un optimismo basado en los últimos partidos y en ir recuperando a jugadores lesionados o que se contagiaron de coronavirus. "La alineación se ha hecho casi sola porque no les tenemos a todos. Es una desgracia para mí, yo quiero contar con todos y que haya meritocracia. De cara a la Supercopa estaremos imagino casi todos porque nos quedan Ferran y Pedri como positivos. Ya se va viendo a casi toda la plantilla disponible. Estamos viendo la luz", celebró.

Xavi recuperará a 8 futbolistas en la convocatoria de mañana.

? Gavi, Abde, Balde y Dest (negativos).

??Memphis (espera el alta), Lenglet, Umtiti (tras indisposición) y Luuk (tras sanción).

?? Ansu (aunque estará OK para viajar a Arabia), Braitwhaite y SRoberto.

??Pedri y Ferran — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 7, 2022

Por ejemplo, confía en tener para la Supercopa a Ansu Fati. "Había la duda de entrar mañana y jugar algunos minutos, pero debido a la última experiencia que recayó, lo que queremos es que esté al cien por cien y no queremos correr riesgos. En principio no estará disponible para mañana pero sí para la Supercopa. Es una noticia espectacular para él y para nosotros", festejó.

"Tiene una ambición muy fuerte y nos ayudará mucho, es capaz de marcar diferencias y para nosotros es fundamental. Pero tiene que estar al cien por cien, si no sería un riesgo y le perderíamos para lo que queda de temporada. Tiene que estar a gusto, y preferimos reservarlo para la Supercopa", comentó sobre el extremo.

Quien no estará, todavía, es Ferran Torres, no inscrito y positivo. "Ha vuelto a dar positivo. No estará disponible mañana. Se está trabajando para ajustar el límite salarial y poder inscribirlo, como hicimos con Dani. Tenemos ganas de contar con Ferran, de que sea ya negativo y podamos inscribirle, y depende de que haya alguna salida y todo lo que ya sabéis", apeló. En cuanto a la salida en calidad de cedido de Philippe Coutinho al Aston Villa, aseguró que "dice mucho" del brasileño. "Ha querido marcharse para jugar, a tener minutos, se ha bajado también el suelo. Es un profesional grande, quiere jugar y triunfar y aquí le ha costado y ha buscado una alternativa. Me parece muy bien por su parte", explicó.

"Gavi y Nico son una realidad, Gavi es titular en estos momentos en la selección de Luis Enrique. Ya no tiene sentido que jueguen en el filial. Hay que mirar muchas cosas, como el límite salarial. Sería importante tenerles ya con ficha del primer equipo, pero hay que hacer equilibrios y hay que mirar muchas cosas más allá de lo deportivo", comentó, pidiendo que tengan ficha del primer equipo.