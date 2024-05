Djokovic debuta en Roma con victoria

El tenista serbio Novak Djokovic venció (6-3, 6-1) este viernes al francés Corentin Moutet para estrenarse con buen pie en el torneo de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada, de menos a más hasta desquiciar a un rival con una seria guerra interna.

El número uno del mundo se quitó de encima un debut en el Foro Italico que pintó peligroso en los primeros juegos. El francés pegó con todo y aprovechó el desorden del serbio para ponerse 1-3, pero su temperamento y el juego en aumento de su prestigioso rival le fueron sacando del partido sin remedio.

