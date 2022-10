Recado de Juanfran a Morata: "Los árbitros no tienen nada en contra del Atlético, eso son excusas"

El exjugador del Atlético de Madrid Juanfran Torres opinó este miércoles que "los árbitros se pueden equivocar", pero que pensar que actúan en contra del club rojiblanco "son excusas". "El árbitro se puede equivocar como nos equivocamos nosotros, por eso no creo que haya nada en contra, eso son excusas. Desde el Atlético de Madrid, nuestro apoyo total a los árbitros", aseguró Juanfran en un acto solidario celebrado en Madrid por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Preguntado por el empate, 1-1, firmado en la víspera por el Atlético en casa ante el Rayo, el exlateral derecho comentó: "El equipo venía jugando mejor después de dos partidos muy buenos, con una dinámica que tenía contento al aficionado, y ayer fuimos mejores que el Rayo y pudimos matar el partido, pero no lo hicimos por pequeños detalles, así que cuanto menos hablemos de los árbitros, mucho mejor".

Juanfran reconoció el "irregular" inicio de temporada del Atleti, y aseguró que "el equipo necesita liberarse un poco más cuando está jugando en casa" y tener "más tranquilidad de cara a gol", porque la afición "siempre va a estar con el equipo y con los jugadores".

"No se pueden escapar más puntos en nuestra casa, en el Metropolitano, si queremos optar a conseguir títulos, por lo que espero que, de aquí a final de temporada, los jugadores sean conscientes de que en casa deben ser tres puntos sí o sí cada semana, y luego fuera intentar por supuesto ganar", apuntó la leyenda rojiblanca.





Preguntado por la situación del portugués João Félix dentro del equipo, Juanfran disipó las dudas sobre su figura: "Confío en João, es un jugador muy importante para nosotros, sé que es un buen chico, y lo que más queremos es que esté feliz. Sea un minuto o sean noventa, él tiene que saber y entender que se tiene que dejar la vida por este escudo, correr y trabajar".

"No me gustó mucho en partidos anteriores, en los que estaba incómodo por tener pocos minutos de juego, pero estoy seguro de que si sale como salió frente al Athletic en San Mamés, tendrá más minutos", amplió el deportista madrileño.

De igual modo, también quiso reiterar su apoyo como aficionado y exjugador colchonero hacia Simeone, su entrenador: "Yo confío en el Cholo, ojalá siga muchos años porque yo soy cholista y lo he sido y lo seré siempre, pero eso no quiere decir que en el futuro su etapa se acabe. Lo que hay que hacer es apoyar al equipo siempre, dejando las individualidades, estemos fuera o dentro del club".

"Si algún día se tiene que acabar su etapa, pues se acabará, como acabó mi época, la de Godín, o la de Gabi, porque el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador, de cualquier entrenador, y seguirá siendo grande esté quien esté" insistió Juanfran, que le restó importancia además a la falta de cánticos a favor del técnico argentino en el último partido: "No creo que el míster tenga ningún problema con eso, sabe que su gente está con él y con el equipo".





"Yo estoy muy orgulloso de que la afición del Atlético me considere una leyenda, y no me cantan todos los días en el Metropolitano, así que porque no le canten al míster un día no creo que se enfade", añadió entre risas el exfutbolista.

Juanfran también se refirió a las palabras de Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, sobre el 'estilo cholista' de su equipo en la actualidad: "Cualquier equipo que encaje pocos goles y sea efectivo arriba es un equipo parecido al que tuvimos, pero a nosotros se nos criticó en su día por defender muy bien y tener pocas ocasiones y materializarlas".

"El Real Madrid está defendiendo muy bien y siendo efectivo, lo que lo convierte en un equipo potente. Al final esto es fútbol, lo que más queremos todos es ganar, y ganar con corazón en el caso atlético. En el Madrid, si están contentos con eso los aficionados y Ancelotti, pues adelante, pero a nosotros los que más nos importa es ganar con corazón", sentenció Juanfran.