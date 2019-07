El once ideal de todos los tiempos de Zlatan Ibrahimovic, con él como protagonista

Zlatan Ibrahimovic ha hecho público este lunes un tuit que ha generado polémica en las redes sociales con una foto sobre el once ideal de todos los tiempos para él. Lo llamativo de la foto es que en todas las posiciones de la alineación está su fotografía.

La alineación, un claro 4-3-3, muestra al delantero sueco de 37 años en todas las posiciones. De delantero, centrocampista, defensa... e incluso portero. Además, en la publicación de Twitter, el jugador de Los Angeles Galaxy bromea con postularse como posible entrenador del equipo.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc