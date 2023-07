La madre de Dele Alli desmiente que haya tenido una trágica infancia: "Le han lavado el cerebro"

Dele Alli protagonizó junto a Gary Neville una de las entrevistas más desgarradoras de los últimos tiempos. El jugador del Everton compartió públicamente uno de los momentos más complicados de su vida cuando era solo un niño: "A los seis años, un amigo de mi madre, que iba mucho a casa, abusó de mí. Mi madre era alcohólica y eso ocurrió a los seis años. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me devolvieron. A los siete empecé a fumar y a los ocho a traficar con drogas. A los 12 años, fui adoptado”, desveló.

Fueron unas declaraciones que provocaron numerosos titulares en medios de comunicación y palabras de comprensión hacia el inglés. Declaraciones que llegaron a oídos de la familia política de Dele Alli y que han desmentido completamente. Denise Alli, su madre biológica, concedió una entrevista a OJBSPORT, en la que aseguró que todo lo que el centrocampista contó es "una mentira descarada" y cree que lo ha hecho porque "le han lavado el cerebro".

Señaló también que dispone de todos los documentos que demuestran la verdadera infancia del ex del Tottenham: "Dele nunca fue adoptado por nadie. A los siete años asistió a una de las mejores escuelas de Lagos. Nunca fue enviado a África para disciplinarlo. Es una mentira descarada. Tenía un conductor que lo recogía todos los días de la escuela. Tenemos todos los documentos y fotos de Dele con su papá desde que nació cuando era niño".

"Fuimos al Reino Unido desde Nigeria con calificaciones académicas. Después de terminar su maestría, Kenny regresó a Lagos. Kenny (su padre) solía llevar a Dele a todas partes en Nigeria. Trabajamos muy duro para ser quienes somos hoy. Nadie se lo llevó a Nigeria como castigo. Cuando tenía unos 13 años, Dele comenzó a entrenar en MK Dons cinco días a la semana. Entonces, por conveniencia, comenzó a quedarse en la casa de su mejor amigo durante la semana, antes de volver a casa los fines de semana”, contó.

Por otro lado, Denise negó que existieran los problemas con el alcohol de los que le acusó su hijo, además de haberle 'abandonado' porque no podía cuidarlo: “Se ha dicho que yo sufría de alcoholismo y lo dejé porque no podía cuidarlo, pero eso es mentira. Quería darle la mejor oportunidad de lograr su sueño, pero él seguía siendo mi hijo y yo estaba ahí para él cada vez que me necesitaba”.

La familia Hickford, que cuidaba a Dele Alli con 13 años, acogió de manera definitiva al futbolista. “Un miércoles en particular, llamé a Kenny (su padre) para decirle que la familia Hickford no había devuelto a Dele como de costumbre. Kenny llamó inmediatamente al residente de Hickford y le suplicaron que le permitiera a Dele pasar la noche con ellos, pero le dijeron que tenían un lugar más cómodo para él y que su hijo es un buen amigo de Dele. Kenny estuvo de acuerdo, sin saber que los Hickford tenían un plan todo el tiempo”.