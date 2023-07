La desgarradora infancia de Dele Alli: "Abusaron sexualmente de mi, empecé a fumar con 7 y a traficar con 8"

Dele Alli ha pasado por momentos complicados durante los últimos años. El jugador era una de las perlas del Tottenham Hotspur, pero su progresión como futbolista se ha estancado. En enero de 2022, dejóel club londinense y fichó por el Everton, que lo cedió al Besiktas de la liga turca, equipo en el que tampoco ha podido triunfar. Después de lesionarse, en abril regresó a los toffees.

El jugador inglés se ha sincerado con Gary Neville, en 'The Overlap' sobre los problemas de drogas y abusos sexuales que sufrió durante la infancia y la consecuencias que ha ido arrastrando desde entonces.

La caída a los infiernos de Dele Alli: El Besiktas quiere prescindir de él por su bajo rendimiento En Turquía apuntan que el Besiktas quiere cancelar la cesión con el Everton descontento con su rendimiento y su estado físico. Su entrenador no le ve en buena forma. 19 ene 2023 - 17:25

Dele Alli jugando con el Everton.CORDON PRESS





Problemas de adicción

Durante su etapa en Turquía, el centrocampista bebía y tomaba pastillas para dormir. Cuando regresó, se dio cuenta de la adicción que sufría y decidió buscar ayuda: "Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una operación, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará".

El jugador del Everton se abrió en canal y contó en la entrevista episodios muy duros de su infancia. "A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso", comenta.

"A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre", continúa.

"A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas", le dijo a Gary Neville.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una posible retirada

El jugador del Everton, que ahora tiene 27 años, también reconoció en la entrevista que estuvo a punto de retirarse tiempo atrás. "Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo", asegura y continúa: "Estaba atrapado en un mal ciclo y en cosas que me estaban haciendo daño".

Pochettino

Una de las personas más importantes en la carrera de Dele Alli ha sido Pochettino. Con el entrenador, brilló en el Tottenham. Ahora el argentino, que sabe que su ex pupilo no lo está pasando bien, está preocupado por él: "Espero tener tiempo para llamarlo y ver cómo está. Dele es un gran tipo. Quiero hablar con él para saber lo que está pasando. Todavía es joven así que quizás su mentalidad puede cambiar. Seguro que volverá", decía el míster del Chelsea.

Dele Alli, por su parte, sólo tiene buenas palabras para Mauricio: "Pochettino fue el mejor entrenador y no podría haber pedido un entrenador mejor en ese momento. No era como una relación entre un futbolista y un entrenador. Era más profundo que eso, sentí. Era tan comprensivo con las decisiones que estaba tomando y me estaba guiando, como que se preocupaba por mí como persona antes del fútbol".

Muestras de apoyo

Nada más emitirse la entrevista, fueron muchas las muestras de apoyo que recibió Dele Alli por la valentía que mostró para hacer públicos aspectos tan privados de su vida. Uno de ellos fue Harry Kane, su excompañero en el Tottenham, que escribió en sus redes sociales: "Orgulloso de Dele Alli por hablar y compartir su experiencia para tratar de ayudar a otros".

El propio Gary Neville, el entrevistador, también reconoció públicamente que le había impactado, que le había dejado huella la charla con Dele Alli. "Es la conversación más emotiva, difícil, pero inspiradora que he tenido en mi vida", escribió en su cuenta de Twitter.