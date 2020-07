Javi Gracia: "No tengo una lista de jugadores que no vayan a seguir. Lo de Parejo lo está manejando el club"

El nuevo entrenador del Valencia, Javi Gracia, ha explicado las bases de lo que puede ser un nuevo Valencia de cara a la próxima temporada. El técnico quiere compartir su ilusión con los aficionados: "No soy un funcionario, soy entrenador, y vengo a hacer mi trabajo. Posiblemente no esté toda mi vida en el Valencia, es algo irreal, pero me gustaría desarrollar mi trabajo para que el aficionado esté contento y el jugador rinda a su nivel. Me gustaría que todo fuera más favorable, pero si no es así, no importa tanto la opinión de gente que no te conoce, cuando llegas. Es más importante la opinión fundamentada", dijo en su presentación en el estadio de Mestalla este martes.

Habla de ambición, pero de ajustarse a la realidad del Valencia: "Hay que querer hacer las cosas bien para tener más opciones de ganar más partidos. Hablaría de ser ambiciosos en nuestros objetivos, pero también moderados en nuestras expectativas. Cargarnos de inicio con una mochila que no nos corresponde, no nos va a ayudar".

Javi Gracia definió las pinceladas del equipo que quiere ver sobre el campo: "Decir qué tiene que mejorar implica el ser crítico con etapas anteriores, lo que han hecho profesionales de gran nivel, entrenadores o jugadores, y no me parece correcto. Me gustaría ser un equipo intenso, agresivo en campo contrario con y sin balón. Que pudiéramos dominar el partido también sin balón. Tener equilibrio en ataque y defensa, que se registre en las cifras".

Las incógnitas sobre la nueva plantilla del Valencia

No tiene una lista de bajas. Javi Gracia se limitó a ajustarse a los que, a día de hoy, son jugadores del Valencia: "No tengo ninguna lista de jugadores que no vayan a continuar. Entiendo que en el club, dada la situación, haya incertidumbre por el mercado. Decir que unos jugadores no van a continuar no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá una decisiones tomadas y yo daré mi opinión en cuanto a lo que considero mejor, y trataremos de llegar a acuerdos buenos para el club".

La incertidumbre también 'juega' esta pretemporada: "Nos espera una pretemporada, al resto también, con mayor incertidumbre que en temporadas anteriores. Las intenciones de todos van a ser firmar ciertos jugadores, muchas veces no va a depender solo de las intenciones propias. Estoy preparado para trabajar con los jugadores que tenga".

Sonbre la situación de Dani Parejo, no se atrevió a afirmar si será capitán o si seguirá en la plantilla: "Es un tema que está manejando el club. El próximo día 10 vuelve la plantilla, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Hablar ahora de ello, no nos ayuda. Es un tema que el club está manejando".

En cualquier caso, reconoció no haber hablado con el propietario del club, Peter Lim: "No he hablado con él".