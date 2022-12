El presidente del Eintracht: "Han ofrecido a Cristiano a todos los equipos de la Champions, incluido nosotros"

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo toda una incógnita, tras quedarse sin equipo y rescindir su contrato con el Manchester United en pleno Mundial. Ahora, los rumores no paran alrededor de posibles destinos en los que puede recalar el ariete portugués, a sus 37 años.

Una de las condiciones que se han hablado que serían importantes para él sería poder seguir jugando la Champions League, competición en la que sigue siendo el máximo goleador, con 140 tantos, por encima de Messi, con 129 y Lewandowski, con 91. De hecho, esto habría llegado a puntos de ser relacionado con equipos poco esperados.

Cristiano Ronaldo was linked with Eintracht Frankfurt a few months ago. #SGE CEO Axel Hellmann says Dazn: „He was even offered to us.“ And Philip Holzer, chairman of @Eintracht supervisory board, adds: „I have the feeling he was offered to every Champions League club.“ ????