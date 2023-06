La liga de Corea del Sur sanciona a tres jugadores locales por comentarios racistas

La K League, la liga de fútbol profesional de Corea del Sur, sancionó hoy a tres futbolistas del club Ulsan Hyundai FC con un partido de suspensión y una multa económica por realizar comentarios racistas en redes sociales.

La sanción anunciada este jueves contra Lee Myung-jae, Lee Gyu-sung y Park Yong-woo es la primera aplicada por la K League por motivos de discriminación racial en los 40 años de historia de la competición profesional.

Los comentarios en cuestión fueron realizados en el perfil de Instagram de Lee Myung-jae hace unas dos semanas, e incluían alusiones al tono oscuro de piel de este futbolista o su comparación con un exjugador tailandés de la liga surcoreana en las que participaron los tres sancionados.

??Recently on their Instagram page, members of Ulsan Hyundai FC club in K.League ????made racist comments towards a Asean players.



??As Asean people, we cannot silently consider these actions as jokes. Racism should be condemned in all its forms in the world of football.#NoRacismpic.twitter.com/b1aaHPNaZh