La jugarreta del United a De Gea: el español firma la renovación y el club le retira la oferta

David De Gea termina su contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio y su futuro sigue en el aire. El portero había llegado a un acuerdo con el club, por el que ya no sería el jugador mejor pagado de la plantilla. Según el diario inglésDaily Mail, una vez que De Gea firmó el nuevo contrato, el United se habría arrepentido del acuerdo retirándole la oferta inicial.

Son varias razones las que habrían influido en este cambio de rumbo del futuro del español. Ten Hag tiene serias dudas sobre el puesto de portero. El entrenador neerlandés no está seguro de la titularidad de De Gea y quiere renovar el equipo. Por ello el United tendría que hacer un gran desembolso. La primera opción para suplir al guardameta sería Onana, jugador del Inter, fichaje que rondaría los 50-60 millones de euros. Diogo Costa o David Raya son otras alternativas que manejan los ingleses.

El United le hará al portero una nueva oferta, por menos dinero del acordado en un principio. Falta por saber si De Gea aceptará una mayor rebaja o no. Si acepta, el club seguirá buscando a un segundo portero, además de reforzar otras posiciones. Si no, Onana sería el elegido. Según el diarioThe Athletic, existiría un interés desde Arabia por De Gea en el caso de que el madrileño decidiera poner fin a su etapa en Inglaterra.