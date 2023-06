Iraola ficha por el Bournemouth

El español Andoni Iraola, hasta la pasada temporada entrenador del Rayo Vallecano, ha fichado por el Bournemouth, de la Premier League, para las próximas dos campañas.

Iraola, que decidió marcharse del Rayo tras tres buenas temporadas para explorar nuevas opciones, firma por los 'Cherries', que subieron en 2022 a la Premier y se mantuvieron con relativa holgura a cuatro jornadas del final.

De forma sorprendente, el Bournemouth anunció este lunes el despido de Gary O'Neill, que llegó con la temporada empezada como técnico interino y logró diez triunfos y seis empates para mantener al equipo en la Premier.

Apenas unas horas después de anunciar el cese de O'Neill, confirmó la llegada de Iraola, que ha sellado un contrato de dos años y empezará a trabajar con sus jugadores en julio en Marbella (España).

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Andoni a nuestro club", dijo el presidente y dueño Bill Foley.

"Como se acababa su contrato en España, queríamos actuar rápido. Muchos otros equipos le quería en toda Europa y su estilo de juego es un factor muy importante para tomar la decisión. Sus logros en España han sido impresionantes y estamos seguros que es el hombre adecuado para liderar nuestro proyecto", añadió.

El Celtic de Glasgow anunció este lunes la contratación de Brendan Rodgers como su nuevo técnico, cuatro años después de que el inglés dejara a los escoceses para entrenar al Leicester City.

