Higuaín tiene claro qué hará cuando deje el fútbol: "Me gustaría estudiar cocina, enología... Me atrapa"

A sus 33 años, Gonzalo Higuaín juega en la MLS de Estados Unidos, en las filas del Inter Miami. El delantero argentino aprovecha el momento para hablar de su pasado, presente y futuro en una amplia entrevista en el periódico La Nación, de su país.

Un tímido Higuaín llegó al Real Madrid muy joven

Gonzalo Higuaín celebra un gol con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en 2013. CORDONPRESS

En esa entrevista, Higuaín echa la vista atrás, cuando tenía tan solo 19 años y llegó a un Real Madrid plagado de estrellas: "No sé por qué, se me ocurrió decirle a Beckham que íbamos a salir campeones, y también se rió. ¡Y fuimos campeones! Se lo recordé hace un mes a David y se acordaba. Salimos campeones en una de las ligas más mágicas que me tocó ganar", recuerda.

Ve una diferencia entre su actitud, recién llegado al conjunto blanco, y la actitud de los jóvenes de ahora: "Ese primer año en Real Madrid yo no hablaba mucho, era tímido... Que es algo que se perdió ahora. Yo no veo que los pibes de 19 ó 20 años vean a uno de 33 y se queden obnubilados. Yo los miraba y me quedaba obnubilado ante Beckham, Roberto Carlos, Casillas, Raúl, Cannavaro o Ronaldo. ¡Yo tenía una vergüenza! Ni abría la boca, ni iba a la camilla de masajes, nada..."

Gonzalo Higuaín: “Me iré del fútbol cuando deje de jugar, sería un masoquista si me quedara en el ambiente” https://t.co/STr2IXepBJpic.twitter.com/8c5BGlC5he — LA NACION (@LANACION) April 14, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La tranquilidad de vivir en EEUU

En Europa, Gonzalo Higuaín estuvo 14 años, por varios equipos: "El otro día pensaba todo lo que quedó atrás, los años de exigencias, de responsabilidades, de cambios de países, de mudanzas, que, quieras o no, te desestabilizan la cabeza. Y la verdad es que ahora me siento muy, muy contento porque logré lo que quería, que era salir de esa burbuja de las presiones, de las exigencias, de que la prensa estuviera hablando de mí en todo momento, del acoso de los hinchas", afirma aludiendo al momento que vive en la MLS.

"Aquí voy, hago una cola como cualquiera... ¡Volví a ser normal! Por momentos te choca, pero digo, ¡qué bueno, es lo que quería vivir!", afirmó.

"Claramente, no estaré dentro del fútbol"

El 'Pipita' Higuaín de unos años no estará, al menos según sus planes, dentro del fútbol. En la MLS, Gonzalo se motiva con "ganar. Quiero ser campeón en Inter Maimi para ser campeón con todos los clubes de mi carrera".

Pero más allá, mira el alto peaje que le ha costado ser futbolista de élite: "Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso. Iré por otro lado".

Y además de disfrutar de su familia, habla de sus aficiones: "Me gustaría estudiar cocina, enología… Me atrapa el tema de los vinos, son dos actividades que me gustan. Me gustará jugar al paddle, que me encanta y ahora claramente por el fútbol no lo puedo hacer. Y después iré viendo". Siente que debe mucho tiempo a sus seres más queridos.