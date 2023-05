La desgarradora confesión de Overmars: "Mi corazón está muerto al 45%"

La emblema del fútbol neerlandés, Marc Overmars, ha hablado por primera vez tras seringresado por un derrame cerebral el pasado mes de diciembre que le ha dejado secuelas físicas. El exjugador que continúa ejerciendo las labores de director deportivo del Royal Amberes, sigue siendo "un hombre feliz".

El que fuera jugador del FC Barcelona ha concedido una entrevista a 'Het LaatsteNieuws' para dar a conocer sus primeras reacciones tras su problema de salud: "Tengo que recuperar el aliento cuando hablo mucho, y se necesita energía para mantener la concentración. Mi corazón está muerto al 45%. Pero no deberíais sentir pena por mí. Soy un hombre feliz solo que tengo que distribuir mis energía lo mejor que puedo", declaró el neerlandés.

"Soy un hombre feliz"

Tras su salida del Ajax por un caso de abuso sexual asumió el cargo de director deportivo del Royal Antwerp FC de la liga belga, donde aún puede ejercer con ciertas limitaciones. “Si hay puntos o reuniones importantes en la agenda, me concentro en ellos. Puedo recuperarme al día siguiente.Prefiero morir aquí que no hacer nada”, asegura el ex internacional a sus 50 años. Desde su llegada el Royal Antwerp, el equipo ha conseguido levantar la Copa belga tras años de sequía y sueña con ganar la Jupiler League, el conjunto de Amberes se encuentra tercero a tres puntos del líder, el Genk.