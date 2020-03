Imanol Alguacil, en El Partidazo de COPE: "Ni en mis mejores sueños imaginé algo así"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, tras su clasificación para la final de la Copa del Rey 32 años después de su última final. El equipo realista logró pasar a la final tras ganar 0-1 al Mirandés en el partido de vuelta de semifinales: "Imagínate cómo estoy, después de tantos años sin conseguir una final, es una locura, un momento inolvidable. Hemos hecho una gran Copa. Esperemos que seamos capaces de ganar la final para que sea una Copa inmaculada. SSeríamos el único equipode ganar todos los partidos".

Alguacil explicó lo que sentía al llevar a la Real Sociedad a la final, el equipo de toda su vida: "En la última final yo tenía 9 años, me acuerdo algo. Yo era de los que cuando perdía el equipo me metía en mi habitación a oscuras, me enfadaba y estaba todo el día en la habitación. Sentimos los colores en vena. Gozar de una cosa así para un entrenador como yo, imagínate. Ni en mis mejores sueños imaginé algo así, desde que empecé en alevines. Cuando empecé la carrera nunca imaginé entrenar al primer equipo. Ha habido momentos que he ido a casa después de ganar y me habían dicho que parecía que habíamos perdido, por la responsabilidad que supone".

Equipo y afición somos UNO #AurreraReala �� pic.twitter.com/rfAIN0MDgI — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2020

Por último, Alguacil afirmó que le gustaría jugar la final ante el Athletic, que se enfrenta este jueves al Granada por un puesto en la final de Sevilla: "Quiero al Athletic para la final. Me cae fenomenal el Granada, pero para Eurkadi sería muy bonito que fuera el Athletic".