Mikel Landa se retira de la Vuelta a España

El español Mikel Landa (Bahrain Victorius) no ha podido más y ha puesto punto final a su participación en la 76 Vuelta a España en la que se ha retirado en la decimoséptima etapa que finalizaba en los Lagos de Covadonga.



Ahora el objetivo de Landa es recuperarse en los próximos días para intentar llegar en las mejores condiciones a los Campeonatos de Europa de Trento y el Giro de Lombardía, la última gran cita de la temporada, ambas competiciones en Italia.



Tras imponerse en la Vuelta a Burgos, Landa llegaba a la Vuelta a España con la intención de probarse y si las fuerzas le respondían intentar luchar con los aspirantes a la clasificación general por los puestos altos. El alavés sufrió una fuerte caída en el pasado Giro de Italia que le obligó a retirarse en la quinta etapa, entre Modena y Cattolica, con rotura de varias costillas y clavícula, de la que le costó recuperarse.



En la carrera española pronto quedó claro que no tenía el ritmo de los mejores y jornada a jornada iba perdiendo tiempo, hasta terminar reconociendo que "no tengo buenas sensaciones", aunque ha intentando recuperar unas fuerzas que finalmente no ha tenido.