Marc Soler, tras ganar la quinta etapa de La Vuelta: "Estoy muy contento con la victoria"

El español Marc Soler (UAE), vencedor de la quinta etapa en La Vuelta 2022, ha asegurado que no ha "creído que iba a lograr la victoria hasta la última rotonda", pero que, una vez que se ha visto ganador, "en los últimos 200 metros" lo ha "disfrutado".



"El martes no tuve mejor día, fue un día raro", dijo el catalán que, en todo caso, prefiere "ser el Marc Soler de estos días porque compensa levantar los brazos".



En ese sentido, asume en "las vueltas grandes, por los líderes que hay", no puede optar a la general, pero cree que en "las de una semana" puede "tener oportunidades".

Soler está feliz de "estrenarse con estos colores", los del UAE. "Me hacía una gran ilusión , he podido entrar en una fuga y ganar en casa hace especial ilusión", comentó destacando el apoyo recibido por la afición vasca. "Quizás es de las veces que he ganado que hay más gente y más gente me animando, todos gritando mi nombre", se sorprendió.



Sobre la decisión de meterse en la fuga, ha apuntado que su director, Josean Fernández Matxin le dijo que "probase en el puesto de tercera, que iba a empalmar".



Soler ha hecho hincapié en que la "alegría" que se ha llevado, y en la que se ha acordado de su "mujer" y su "hijo", ha sido por todo el trabajo que hay por detrás y no había salido. "Vengo de un año un poco duro", recordó sus retiradas en el Giro y en el Tour.



"Necesitaba nuevos retos, nuevas ilusiones. agradecido a Movistar, pero ahora estoy más tranquilo por la confianz que me han dado y ahora intentaré aprovecharlo al máximo", recordó su llegada a UAE "para ayudar a Tadej (Pogacar)", que es lo que le "pidió Matxin" al contratarle.