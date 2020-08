El Tour excluirá a los equipos que tengan dos positivos por Covid-19 en sus filas

Los equipos participantes que tengan dos positivos por Covid-19 serán excluidos del Tour de Francia, según un documento que la organización ha elaborado en materia de seguridad sanitaria para la prueba que comienza el próximo 29 en Niza.

Según exige el Tour, "si dos o más personas de un mismo equipo muestran síntomas fuertemente sospechosos o han dado positivo por Covid-19 serán excluidos de la carrera". Según explica el portal VeloNews, el margen de maniobra será muy reducido para los 22 equipos del Tour, de ahí la importancia "de mantener a todo su personal en la burbuja del equipo para limitar el riesgo de infección".

