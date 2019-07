Momparler, en El Partidazo de COPE: "El 'landismo' puede estar tranquilo, Mikel va a dar mucho espectáculo"

Este martes, El Partidazo de COPE aprovechó la jornada de descanso del Tour de Francia para charlar con el seleccionador Pascual Momparler, que se acercó al país galo para conocer de primera mano cómo están los españoles que participan en la prueba.

Todas las miradas, incluida la del seleccionador español de ciclismo, se centran en Mikel Landa, tras el empujón sufrió este lunes y con el que perdió algo más de dos minutos: "A Mikel le he visto muy tocado, pero luego a solas le he visto más relajado y con muchas ganas de revancha. El landismo puede estar tranquilo, Landa va a dar mucho espectáculo".

Cree que "Ineos tiene un equipazo, va a controlar la carrera", pero abre la puerta a que "puede pasar de todo. Landa tiene aliados como Pinot o Fulgsang. Los franceses van a tratar de reventar la carrera, Bardet ya lo intentó, así que aliados tiene. Vamos a disfrutar un montón".

La sensación está siendo Enric Mas: el catalán es sexto en la general: "Está con muchas ganas, ve que hay mucha gente delante que puede caer, corre muy tranquilo, va a ir detrás de los Ineos hasta donde pueda llegar. Está conociendo el Tour, además delante y sin infortunios".

Definió el estado de Alejandro Valverde, del Movistar, como "más fino que nunca, con muchas ganas de que llegue la montaña y feliz como un niño, paseando su maillot de campeón del mundo".

No puede evitar echar la vista al próximo Mundial de Ciclismo, del 22 al 29 de septiembre en Yorkshire (Reino Unido): "Según va llegando el Mundial, llegan los gatos al estómago". Y hace sus apuestas: "Valverde podría volver a ser campeón. Lo que noto en los chavales es que se puede ser campeón del mundo. Ahora se lo creen. Hablas con todos los ciclistas y ven que es posible repetir, que tienen un equipazo. Mas me dice que le lleve, aunque no sea convocado".