Pogacar se contagió de COVID a principios de año, pero estará en el Tour UAE

El esloveno Tadej Pogacar, doble vencedor del Tour de Francia, se contagió de covid-19 a principios de año y se sometió al periodo obligatorio de aislamiento y recuperación, tras el cual reanudó los entrenamientos enfocados a abrir la temporada en el Tour de los UAE, que tendrá lugar del 20 al 26 de febrero.

"Tadej Pogacar dio positivo por el virus y mostró síntomas leves. Tal como se le indicó, y en interés de su salud y de la comunidad en general, se sometió al período obligatorio de aislamiento y recuperación, antes de reanudar los entrenamientos", explica en un comunicado Adrian Rotunno, el director médico del conjunto emiratí.

