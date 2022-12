Los Juegos Olímpicos de 2024 ponen fin a una tradición histórica: Por primera vez el Tour no acabará en París

La edición 2024 del Tour de Francia terminará el 21 de julio en la ciudad de Niza y con una etapa contrarreloj, anunció este jueves la organización, confirmando así las conjeturas acerca de que París no acogería el final de la prueba debido a los Juegos Olímpicos.

Tras 110 ediciones en las que la prueba ha terminado en los míticos Campos Elíseos, la proximidad de los Juegos (que comenzarán el 26 de julio de 2024) ha hecho que la organización haya decidido prescindir de la capital francesa para esa edición.

?? #TDF2024: a finish @VilledeNice ??



After 110 editions concluded near or in Paris, the Tour de France will finish far from Paris for the first time in 2024 with stage 21 in Nice on July 21. pic.twitter.com/QkyRbAPpmz