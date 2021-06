Doblete de Astana en la crono con Lutsenko e Izagirre; Postlberger salva el liderato por un segundo

El ciclista Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) ha ganado la contrarreloj de la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné, entre Firminy y Roche-La-Molière sobre 16,4 kilómetros, y se ha quedado a un solo segundo de arrebatarle el liderato en la general a Lukas Pöstlberger (BORA-Hansgrohe), que sigue al frente de la clasificación.

En una crono que se iba haciendo dura, con una segunda parte picando hacia arriba, el kazajo Lutsenko --dos veces campeón nacional contrarreloj-- superó con un 21:36 a su compañero en el Astana Ion Izagirre, que hizo 8 segundos más.

????‍??? ????@AlexeyLutsenko3 wins the time trial. ??

????@Poesti_92 keeps the Yellow and Blue Jersey. ??

?? Highlights of the 4th stage of the #Dauphiné. pic.twitter.com/0TPgB2ke1w