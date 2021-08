Bernal, Carapaz y Adam Yates liderarán al Ineos en la Vuelta; Landa, baza principal del Bahrein

Mikel Landa, reciente ganador de la Vuelta a Burgos saldrá el próximo sábado al mando del Bahrain Victorious en la 76 edición de la Vuelta a España, que partirá de la capital burgalesa con una contrarreloj. Landa, de 31 años, contará con un equipo potente que le respaldará en el objetivo de alcanzar un lugar en el podio de Santiago de Compostela, donde terminará la ronda el próximo 5 de septiembre.





El ciclista alavés, quien sufrió una seria caída en el Giro que le impidió tomar la salida en el Tour, estará respaldado por destacados escaladores como Jack Haig, Mark Padun, Wout Poels o Damiano Caruso, segundo en el último Giro. Y además completarán el conjunto Yukiya Arashiro, Gino Mäder y Jan Tratnik.



La victoria de Landa en Burgos alimenta las ilusiones del Bahrain, como destaca su director, Gorazd Stangelj. "Vamos a la Vuelta con Mikel Landa como líder después de un resultado prometedor en Burgos. Queremos terminar la prueba en el podio pero nuestra ambición es ganar La Vuelta y queremos luchar por eso", dijo el técnico.

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en ruta, el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour 2019 y del Giro 2021 y el británico Tom Pidcock, oro de BTT en Tokio, formarán parte del Ineos que aspira a la roja en la Vuelta a España que comienza el próximo sábado en Burgos.



La formación británica no ha reparado en efectivos y presentará un equipo de lujo, con varios corredores que podrían optar a la general. Los elegidos por el Ineos para la Vuelta son Egan Bernal Richard Carapaz, Jhonatan Narváez, Tom Pidcock, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Dylan van Baarle y Adam Yates.

