El francés Demare consigue al sprint la cuarta victoria del Giro 2020 en el que Almeida se mantiene líder

El francés Arnaud Demare (Groupama FDJ) selló este miércoles su póquer de victorias en el Giro de Italia, al imponerse en un nuevo esprint al eslovaco Peter Sagan (Bora) en la undécima etapa, entre Porto Sant'Elpidio y Rimini, de 182 kilómetros, en la que el portugués Joao Almeida mantuvo la maglia rosa de líder de la general.

Con una nueva prueba de fuerza al esprint, Demare reforzó su maglia "ciclamino" y entró primero con un tiempo de cuatro horas, tres minutos y 52 segundos, por delante de Sagan y del colombiano Álvaro Hodeg (Deceunick Quick Step).

��️ @ArnaudDemare: "I waited, I waited, I waited... And when I went I felt strong. I was afraid someone may come back but I made it to the line. It's amazing."



Powered by @continentaltire#Giropic.twitter.com/KPkmJq3xOj