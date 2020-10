Suspendidos el Baskonia-Zenit y Valencia-Zenit de Euroliga por los positivos del equipo ruso

Los dos próximos partidos del Zenit San Petersburgo en la Euroliga, ante el TD Systems Baskonia y el Valencia Basket, han sido suspendidos en la noche de este lunes después de los numerosos casos positivos por coronavirus en el equipo ruso, 13 en total, ocho de ellos jugadores.

El equipo de San Petersburgo, dirigido por el español Xavi Pascual -también contagiado por la COVID-19, mostró su deseo de jugar, pero a su vez expresó la imposibilidad de viajar sin los ocho jugadores necesarios profesionales para competir según la normativa de la Euroliga.

Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Rounds 3 & 4 Zenit St Petersburg's games will not take place https://t.co/2cWKAyYM3i