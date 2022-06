Sue Bird se convierte en la jugadora con más victorias en la historia de la WNBA

La legendaria Sue Bird se convirtió este miércoles en la jugadora con más victorias en la historia de la WNBA al sumar su triunfo número 324. "Nadie ha ganado más que Sue Bird. Enhorabuena a Sue por convertirse en la jugadora con más victorias de la historia en la WNBA!", escribió en Twitter su equipo, las Seattle Storm.

Bird superó a Lindsay Whalen, con quien estaba empatada hasta que esta noche las Seattle Storm vencieron a Las Vegas Aces (88-78). En este partido muy especial para ella, la estadounidense logró 13 puntos (5 de 10 en tiros, 3 de 7 en triples), 2 rebotes, 6 asistencias y 2 robos en 25 minutos.

