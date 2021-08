Tras la destitución de Lucas Mondelo al frente de la selección española femenina de baloncesto han comenzado a salir las voces críticas con los métodos del que fuera seleccionador español durante nueve años, desde 2012 a 2021. Con el catalán a los mandos llegaron los grandes éxitos con 3 Europeos (2013, 2017 y 2019), y dos subcampeonatos del mundo (2014) y olímpico (2016), pero tras su salida han llegado también las quejas.

La primera en alzar la voz ha sido Marta Xargay. La exjugadora trabajó a las órdenes de Mondelo en el Perfumerías Avenida, en la Selección Española y en el Dynamo Kursk, ahora alza la voz y denuncia en una entrevista en El País que por culpa del técnico llegó a sufrir bulimia.

Marta Xargay revela que sufrió bulimia por culpa de Mondelo: "Me dijo que no tenía postre porque estaba gorda" La exjugadora desvela los problemas alimenticios que sufrió y acusa a Mondelo de ellos: "Me creaba mucha ansiedad, si al dia siguiente iban a pesarnos no dormía esa noche". 08 ago 2021 - 10:26

La idea del periódico y de la catalana era que el texto saliera antes de los Juegos Olímpicos, pero desde la Federación Española de Baloncesto, con una llamada de su presidente Jorge Garbajosa a la jugadora, se frenó la publicación para no interferir en el devenir del torneo y Marta aceptó posponer sus confidencias.

El pasado 15 de julio Xargay anunciaba su retirada a los 30 años con un comunicado en el que señalaba que "no es oro todo lo que reluce en el baloncesto". Ahora, desvela en una confesión el proceso por el que habría pasado como jugadora a las órdenes del ya exseleccionador.

"Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista. No podía seguir aguantando cosas inasumibles", relata. "Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevo a un límite muy 'heavy'. Es duro... He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona. Todo empezó en Rusia en mi etapa en el Dynamo Kursk (2018/2019). Nos pesaban cada semana y él siempre estaba detrás vigilando todo. Hubo varias situaciones, en concentraciones del equipo, en las que se acercó a Sonja Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. En ese momento yo pesaba 67 kilos y mido 1.82. Me encontraba bien físicamente, pero eso me generó mucha inseguridad, dentro y fuera de la pista. Constantemente me decía que estaba fuera de peso... Esto me causó una revolución física y mental", cuenta Marta Xargay sobre sus problemas de alimentación.

La baloncestista necesitó ayuda psicológica para superar el trago y volver a reunirse con Mondelo en la Selección Española para ganar el Europeo de 2019. "No sé de dónde saqué las fuerzas. Fue un: soy más grande que tú, voy a poder contigo. Me apasionaba jugar y quería otra medalla".

"Me sentía mal por comer, aunque fuera una ensalada... no disfrutaba de la comida, me ponía a comer con ansiedad y después me iba al baño... Mi psicóloga no me dejaba pesarme y en la concentración con la selección seguía ese control. Me creaba mucha ansiedad. Cuando sabía que a la mañana siguiente nos tenía que pesar no dormía", confiesa.

Le diagnosticaron bulimia y ortorexía: "Podía pasarme dos horas en el supermercado mirando los componentes de todos los productos. Perdí el sentido de la realidad, de cómo era yo físicamente. Si estaba gorda o no. Si comía bien o no. Ahora vuelvo a quererme y aceptarme. Aún a día de hoy noto que ha dejado huella y va a estar conmigo toda mi vida. El pensamiento vuelve y la presión social con los prototipos de la mujer ideal no deja de fomentarlo".