Kyrie Irving no se vacuna y apoya una conspiración

Tras los efectos negativos que ha tenido la pandemia sobre el mundo del deporte, modalidades como el baloncesto, parecen que poco a poco consiguen volver a la normalidad. No obstante, esto no podría conseguirse sin la colaboración de los jugadores que componen cada uno de los equipos de una liga, en este caso de la NBA.

Tal y como aseguró el periodista Shams Charania, la competición ya tiene vacunados al 90% de los jugadores, pero hay algunos que todavía se escapan de esta lista, como Kyrie Irving o Andrew Wiggins, quienes se niegan a recibir la vacuna, en el caso del jugador de los Nets, por una posible conspiración.

Una vez más, el All-Star ha sido protagonista de una rocambolesca información tras haber apoyado a un demoledor artículo publicado en la revista Rolling Stone por parte del reputado periodista Matt Sullivan, que ha trabajado para The Atlantic, New York Times, The Guardian y Bleacher Report entre otros medios. Sullivan describe sin miramientos el contenido de su artículo con este titular: "Los antivacunas están tratando de imponer su agenda a la NBA... y está funcionando. Las teorías de la conspiración llegan a los vestuarios. La política de llevar mascarillas en los pabellones. Superestrellas que se niegan a vacunarse. Después de traer de vuelta la cultura de la COVID, el baloncesto se enfrenta a su propia guerra civil".

El periodista no da puntada sin hilo y señala que el espanto con el que ejecutivos y trabajadores de la Liga explican que Kyrie Irving y otros jugadores han abrazado ciertas conspiranoias que apuntan a un gran diseño para controlar a la población negra a través de la vacuna y de un súper ordenador. La vacuna de Moderna serviría, según ellos, para introducir microchips de control.