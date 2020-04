La WNBA celebra su draft virtual con Sabrina Ionescu como número uno

La base de Oregon, Sabrina Ionescu, cumplió con todos los pronósticos, al ser seleccionada este viernes con el número uno por las New York Liberty en el sorteo universitario de la WNBA. Ionescu, de 22 años, fue la gran triunfadora del draft 'virtual', con las participantes en sus hogares, al igual que Cathy Engelbert, comisionada de la WNBA, debido a la pandemia del coronavirus.

En sus primeras declaraciones desde su casa, en California, Ionescu dijo que "he trabajado para esto durante toda mi carrera en el baloncesto y estoy muy emocionada de ver que se hace realidad". "Todas las seleccionadas estamos muy emocionadas", dijo Ionescu. "Hemos estado hablando entre nosotras todo este tiempo y nos sentimos felices de saber a dónde vamos cada una".

Inmediatamente los aficionados compraron la nueva camiseta que Ionescu usará con las Liberty, e incluso la agotaron en sólo una hora. Además, su compañera de equipo en los Ducks de Oregon, la escolta alemana Satou Sabally, de 21 años, fue seleccionada número dos por los Dallas Wings. Es la cuarta vez en la historia que las dos mejores elecciones son de la misma universidad.

Lauren Cox, de Baylor, fue tercera y se fue a Indiana, mientras que Chennedy Carter, de Texas A&M, salió elegida como cuarta por el equipo de Atlanta. Dallas eligió a Bella Alarie con la quinta selección. La estrella de Princeton fue la segunda jugadora de la Ivy League en ser seleccionada tan alto. Minnesota seleccionó a Mikiah Herbert Harrigan, de Carolina del Sur, en el sexto puesto; Dallas a la base de Carolina del Sur, Tyasha Harris, séptima, Chicago se llevó a Ruthy Hebard. Nueva York consiguió a Megan Walker, como novena, y Phoenix seleccionó a Jocelyn Willoughby, décima.

The WNBA has officially announced the Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award, which will recognize an individual or group who has made significant contributions to the visibility, perception and advancement of women’s and girls’ basketball at all levels. pic.twitter.com/UjsmV8l8Bt